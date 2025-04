Utentes do Estuário do Tejo têm de ligar para a Linha SNS 24 antes de irem ao hospital

Antes de se deslocarem às urgências do Hospital Vila Franca de Xira, ou outra unidade, os utentes da Unidade Local de Saúde (ULS) Estuário do Tejo têm de ligar primeiro para a Linha SNS 24 – 808 24 24 24. A medida entrou em vigor a 18 de Março e abrange também as urgências pediátricas. Segundo a ULS, a Linha SNS 24 fará a triagem e encaminhará os utentes para o serviço de atendimento mais adequado a cada situação clínica: serviço de urgência ou cuidados de saúde primários, ou indicará que os utentes permaneçam em autocuidados. Este procedimento, que já estava em vigor na Urgência de Ginecologia e Obstetrícia da ULS, desde 16 de Dezembro de 2024, é agora estendido às Urgências Geral e de Pediatria. A ULS Estuário do Tejo abrange os concelhos de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Benavente e Vila Franca de Xira.