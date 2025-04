Assembleia do Carregado e Cadafais quer contrapartidas para linha de alta velocidade

A Assembleia de Freguesia do Carregado e Cadafais emitiu parecer no âmbito da consulta pública ao projecto da Linha de Alta Velocidade (LAV) entre Soure e Carregado e exige contrapartidas à Infraestruturas de Portugal (IP). Numa reunião extraordinária realizada a 18 de Março, os autarcas de todas as forças políticas e o executivo socialista foram unânimes na defesa da construção de uma estação de comboios da Linha do Norte no concelho de Alenquer, como estação terminal, ou, em alternativa, a deslocação da estação da Vala do Carregado, actualmente no concelho de Vila Franca de Xira, para o Carregado, integrando-a assim no concelho de Alenquer. A assembleia considera que devem ser acauteladas medidas compensatórias para minimizar o impacto das obras, como a recuperação e requalificação da Estrada do Carril, que liga o Carregado a Vila Nova da Rainha, servindo como via principal de escoamento e desvio de trânsito. Os autarcas defendem ainda a instalação de barreiras acústicas para reduzir o ruído do tráfego ferroviário e rodoviário nas zonas próximas de construções urbanas e aglomerados populacionais, nomeadamente na localidade de Casal Pinheiro.

A consulta pública ao LAV terminou a 21 de Março e recebeu 920 contributos. A Linha de Alta Velocidade Porto–Lisboa permitirá uma velocidade máxima de 300 quilómetros por hora e será destinada exclusivamente ao transporte de passageiros. O projecto atravessa os concelhos de Rio Maior, Azambuja, Alenquer, Cadaval, Caldas da Rainha, Alcobaça, Porto de Mós, Leiria, Marinha Grande e Pombal. No Estudo de Impacte Ambiental, encomendado pela IP, foram apresentadas duas soluções para o troço Soure–Carregado: a opção A, com quase 116 quilómetros, e a opção B, com pouco mais de 117 quilómetros. A ligação da futura Linha de Alta Velocidade à Linha do Norte será feita na zona do Carregado, com uma via ascendente e outra descendente. Em declarações à agência Lusa, o vice-presidente da IP, Carlos Fernandes, admitiu que este troço pode afectar entre 66 e 76 habitações.