Assinado protocolo para Benavente reforçar frota escolar com autocarro eléctrico

A vice-presidente da Câmara Municipal de Benavente, Catarina Vale, esteve presente quinta-feira, dia 3 de Abril, em Lisboa, na sessão de assinatura dos contractos da medida reforçada “Descarbonização dos Transportes Públicos”, promovida pela Agência para a Energia e o Clima, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Durante a cerimónia foi oficializada a aprovação de uma candidatura submetida pelo município à Componente 15 – Mobilidade Sustentável, que visa a modernização da frota de transporte escolar e a redução da pegada ambiental no concelho.

O projecto prevê a aquisição de um autocarro 100% eléctrico, com capacidade para 18 lugares sentados, 14 em pé e um espaço destinado a cadeira de rodas, bem como a instalação de um posto de carregamento eléctrico exclusivo para o veículo.

Com um investimento total de 372.984,84 euros, o projecto será financiado em 233.249,71 euros pelo PRR. A execução da medida deverá estar concluída até Janeiro do próximo ano.

A implementação deste autocarro eléctrico permitirá um transporte mais eficiente e ecológico para os alunos do concelho, reduzindo também o ruído urbano e contribuindo para um ambiente mais saudável.