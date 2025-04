Empresário de Salvaterra já se entendeu com Associação Tauromaquia das Tradições Benaventesses

O empresário de Salvaterra de Magos, Luís Correia, que denunciou, numa reunião da Câmara de Benavente, a falta de pagamento de 850 euros por parte da Associação Tauromaquia das Tradições Benaventesses pelo fornecimento de carne para as Tasquinhas de Benavente, já se entendeu com a colectividade e a dívida foi saldada.

Luís Correia, proprietário de um talho em Salvaterra de Magos, reclamou numa reunião do executivo municipal de Benavente o pagamento de 850 euros pela carne fornecida à Associação Tauromaquia das Tradições Benaventesses (ATTB) para as Tasquinhas de Benavente, evento realizado em Setembro de 2024.

O empresário afirmou que, apesar de ter acordado um pagamento após o evento, passaram-se seis meses sem que o montante fosse liquidado. Segundo relatou, as suas tentativas de contacto com a associação não tiveram resposta.

Fonte da ATTB assegurou dia 28 de Março a O MIRANTE que, ao tomar conhecimento da queixa, foi prontamente garantido o pagamento do valor em falta, regularizando a situação. Recorde-se que O MIRANTE havia contactado previamente a associação por email e outros contactos disponibilizados nas redes sociais logo após a reunião de câmara, mas nunca recebeu uma resposta ao pedido de esclarecimentos.