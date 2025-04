André Castanheiro apurado para Campeonato Nacional de Boccia Jovem

O atleta de Benavente, André Castanheiro, garantiu um lugar no Campeonato Nacional de Boccia Jovem, após terminar no terceiro lugar da categoria de Pares BC3 no Campeonato Regional da zona centro, sul e ilhas. A prova nacional realiza-se em Alenquer nos dias 12 e 13 de Abril. O apuramento foi conquistado no Campeonato Regional de Boccia 2024-2025 da Região CSI, que decorreu no Pavilhão Terra Tejo, em Benavente, nos dias 15 e 16 de mMarço. A competição reuniu 29 atletas de oito clubes e instituições, dividos nas categorias de Pares BC3, Pares BC4 e Equipa BC1-BC2.

Organizado pela Associação de Paralisia Cerebral Almada Seixal, com apoio do Município de Benavente, a competição contou também com a colaboração de alunos do Agrupamento de Escolas e dos Escoteiros de Benavente. Entre os destaques da competição, esteve o atleta do Centro de Integração Torrejano, João Queirós, que se sagrou campeão regional na categoria BC4/BC5. Já o par BC3, a dupla de Torres Novas constituída por David Antunes e Patrick Cardoso alcançou o 6º lugar da prova.