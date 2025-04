Associação Senhora da Graça contesta câmara de Benavente por falta de apoio ao rancho folclórico

A decisão da Câmara Municipal de Benavente de não apoiar o rancho folclórico da Associação Recreativa Senhora da Graça está a gerar polémica. A direcção da colectividade considera a medida humilhante e acusa o executivo de bloquear um projecto que envolve crianças e jovens.

Carlos Coutinho, presidente da autarquia, justifica a recusa com critérios de gestão e afirma que o concelho já conta com quatro a cinco ranchos folclóricos. “Não podemos fomentar a criação de mais colectividades com o mesmo fim. Os recursos da câmara, nomeadamente apoios financeiros e transportes, são limitados”, explica.

O autarca acrescenta que a associação pode, como tem feito, desenvolver outras actividades, como marchas populares, com o apoio municipal. “Temos apoiado a colectividade em igualdade com outras, mas no caso do folclore, não faz sentido dividir ainda mais os recursos.”

A associação, que tem cerca de 90 sócios, promove também teatro e cantares tradicionais. José Santos, representante da colectividade, apela ao reconhecimento do rancho e defende que o grupo não prejudica ninguém, mas sim contribui para a cultura do concelho.



