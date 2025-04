Médicos Eduardo Granada e António Marcelino dão nome a ruas junto ao Campus de Saúde de VFX

A área circundante ao Campus de Saúde da Misericórdia Vila Franca de Xira tem agora duas novas ruas com o nome dos médicos Eduardo Granada e António Marcelino.

A inauguração das ruas aconteceu no domingo, 6 de Abril, e contou com representantes das famílias dos médicos, com os

elementos da mesa administrativa da Misericórdia, o presidente da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira, Ricardo Carvalho, e o Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira,

Fernando Paulo Ferreira.

De acordo com a Misericórdia, a importância destes arruamentos prende-se com a necessidade de permitir uma circulação

fluída para todos, sejam os que se dirigem ao Campus de Saúde ou os que estão de passagem por aquela zona da cidade. A escolha dos nomes a dar às ruas foi sugestão da Misericórdia VFX, desde logo aceite pelos órgãos autárquicos.

Os dois médicos, entre outras atribuições ao longo das suas carreiras profissionais, foram directores clínicos do antigo Hospital da Misericórdia, que existia no espaço onde agora está edificado o Campus de Saúde.

Em Assembleia Geral Extraordinária da Misericórdia Vila Franca de Xira, realizada a 27 de Dezembro de 2019, por proposta apresentada pela mesa administrativa da Misericórdia VFX,

a mesma decidiu, por unanimidade, ceder ao município 2.319,98 m2 de área da sua propriedade para que aí fossem executados dois arruamentos públicos.

O Campus de Saúde da Misericórdia Misericórdia VFX, que é composto por uma Unidade de Saúde, com uma resposta de 149 camas, onde se insere uma Unidade de Cuidados Continuados com 120 camas, uma Residência Sénior, que terá capacidade para 35 utentes, e uma Clínica de Ambulatório do Grupo Luz Saúde, passa a estar rodeado de arruamentos com nomes de figuras ligadas à medicina.