Politécnico de Santarém com 4,8 milhões para Centro Agroalimentar

O Instituto Politécnico de Santarém viu aprovada uma candidatura no valor de 4,8 milhões de euros para a criação do Santarém AgroHub – Centro de Valorização e Transferência e Inovação Agroalimentar. Trata-se de um centro de inovação destinado a apoiar empresas do sector agroalimentar da região. O projecto prevê a reabilitação e ampliação de infraestruturas da Escola Superior Agrária de Santarém, a construção de uma nova ala de 1.850 metros quadrados, equipada com laboratórios de última geração, a constituição de campos experimentais, bem como a aquisição de equipamentos tecnológicos avançados.



O presidente do Instituto Politécnico de Santarém), João Moutão, explica que este é um projecto que já tinha sido pensado há alguns anos e agora está finalmente a concretizar-se. A sua importância está relacionada com a necessidade que a região tem de ter uma estrutura que seja promotora do desenvolvimento, inovação, conhecimento e de suporte à indústria agroalimentar. João Moutão salienta que este investimento “pretende responder à necessidade antiga da região da Lezíria do Tejo de ter uma estrutura especializada no apoio à inovação no sector agroalimentar”.



O centro tem como objectivo promover a transição verde e digital no sector agroalimentar, através da implementação de tecnologias avançadas, promover a economia circular e a criação de fontes de energia renováveis e reforçar a ligação entre academia e empresas, promovendo a transferência de conhecimento. João Moutão acredita que o centro terá um impacto direto na competitividade das empresas da região.

“Vai permitir que as empresas da região promovam mais inovação com base no conhecimento. Temos diversos projectos que são promovidos na região na Escola Superior Agrária e há um conjunto de conhecimento que é gerado, mas esse conhecimento tem que ser transformado em inovação. E este projecto trará mais desenvolvimento, mais pessoas e mais indústrias”, afirmou.



De acordo com o presidente do politécnico, o centro vai contar com, pelo menos, 15 técnicos “altamente especializados” e as próprias empresas da região vão mobilizar profissionais para trabalhar em conjunto com o centro, “promovendo inovação baseada no conhecimento académico e empresarial”. João Moutão acredita ainda que o projecto poderá contribuir para fixar jovens qualificados na região, através da criação de emprego especializado. “Não é só trazer mais emprego, é trazer um tipo de emprego, pessoas e profissionais altamente qualificados e especializados”, referiu.



O projecto será financiado pelo programa Alentejo 2030 e a conclusão dos trabalhos está prevista para o final de 2026.