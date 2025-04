Esperam-se centenas de participantes nas ruas de Samora Correia para mais uma edição do Passeio de Cicloturismo, no âmbito dos 515 anos do Foral.

Samora Correia volta a pedalar em passeio de cicloturismo comemorativo do Foral

A freguesia de Samora Correia vai voltar a encher-se de bicicletas este domingo, 13 de Abril, com mais uma edição do Passeio de Cicloturismo, integrado nas comemorações dos 515 anos do Foral.

A concentração está marcada para as 09h00, na zona ribeirinha de Samora Correia, e a organização espera largas centenas de participantes, dos mais novos aos mais experientes, todos com vontade de pedalar por uma manhã diferente, cheia de convívio e espírito comunitário.

As inscrições são gratuitas e estão abertas até quarta-feira, 10 de Abril. Quem quiser participar pode inscrever-se na Junta de Freguesia de Samora Correia ou contactar o Sector de Fomento Desportivo da Câmara Municipal de Benavente. Estão disponíveis os números 263 650 670 e 263 519 682, ou os emails secretaria@freguesiadesamoracorreia.pt e desporto@cm-benavente.pt.

O evento, promovido pela Junta de Freguesia com o apoio da autarquia benaventense, é já uma tradição no calendário local e um dos pontos altos das celebrações do Foral, que este ano assinala 515 anos.