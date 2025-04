Acidente entre autocarro e camião faz mais de 27 vítimas no Cartaxo

Acidente ocorrido na Estrada Nacional 3, no Cartaxo, provocou ferimentos graves a uma pessoa e ligeiros a uma dezena. Outras 16 pessoas estão a ser assistidas no local. Estrada encontra-se cortada nos dois sentidos.

Um acidente entre um autocarro e uma viatura pesada de mercadorias provocou esta terça-feira, 8 de Abril, mais de 30 feridos, na Estrada Nacional 3 (EN3), na zona de Cruz do Campo, concelho do Cartaxo, disse à agência Lusa fonte da protecção civil.

Do acidente resultou um ferido grave, dez feridos ligeiros e 16 pessoas estão a ser assistidas no local, acrescentou a mesma fonte.

De acordo com o site da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, o alerta para o acidente foi dado às 14h23 e foram mobilizados 59 operacionais, apoiados por 26 viaturas terrestres e um helicóptero.

A estrada encontra-se cortada nos dois sentidos.