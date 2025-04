Empresa do Cartaxo reage a denúncias de descargas poluentes em ribeira

A empresa Sotembal – Sociedade Técnica de Embalagem, veio a público esclarecer as denúncias feitas durante a última Assembleia Municipal do Cartaxo, que foram noticia em O MIRANTE, sobre eventuais descargas de resíduos químicos numa ribeira. Através de uma carta enviada para a redacção de O MIRANTE, a empresa garante cumprir integralmente todas as normas legais e ambientais em vigor. A empresa localizada em Vila Chã de Ourique afirma que desde 21 de Outubro de 2024, todas as águas contaminadas resultantes dos seus processos de lavagem têm sido “integralmente encaminhadas para destino licenciado e devidamente autorizadas para o seu tratamento final”, acrescentando que estão em contacto regular com a Cartágua - Águas Do Cartaxo, empresa responsável pela gestão e exploração dos sistemas de distribuição de água e da recolha de efluentes do município.

A Sotembal ressalta ainda que têm procurado garantir que a sua actividade decorre sem impactos ambientais negativos, tendo em Agosto de 2024 adoptado medidas preventivas mais rigorosas, que reforçam os processos internos e sistemas de controle da empresa. Esclarecendo que estão “totalmente disponíveis” para um debate e diálogo construtivo, a empresa informa que aguardam desde dia 14 de Maio do ano passado por uma reunião com a câmara municipal para conciliar “estratégias de melhoria no interesse da região” e para dar “andamento a pendências existentes”. A entidade adianta ainda que caso seja “estritamente necessário” estão disponíveis para efectuar o tamponamento da rede de descarga industrial da empresa.

Recorde-se que o assunto foi discutido na última assembleia municipal depois do deputado Rodrigo Rodrigues (CDU) se ter queixado dos maus cheiros provenientes da ribeira, que estariam a ser provocados pela descarga de resíduos provenientes de uma empresa. Na altura, o presidente da câmara municipal, João Heitor, afirmou que também tinha conhecimento da situação e que a empresa já tinha sido notificada.