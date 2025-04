Filha honra o desejo da mãe e entrega donativo aos Bombeiros de Alenquer

Dez anos após o falecimento de Maria do Carmo da Cunha, a filha cumpriu o desejo da mãe e entregou um donativo aos Bombeiros de Alenquer.

Os Bombeiros Voluntários de Alenquer agradeceram, através das redes sociais, a entrega de um donativo no valor de 1.426,50 euros, que esteve guardado durante dez anos num envelope. O valor foi entregue por Maria José Cunha Reis, em nome da sua mãe, Maria do Carmo da Cunha, falecida há uma década.

Maria do Carmo da Cunha foi, ao longo da sua vida, várias vezes transportada pela associação de bombeiros, criando laços de carinho e amizade. Recentemente, a filha encontrou o envelope deixado pela mãe, com a quantia destinada aos bombeiros.

“Este gesto tocante é mais do que uma doação — é um legado de gratidão e respeito. Em nome de todos os nossos operacionais e da instituição, o nosso muito obrigado. Que a memória da Senhora Maria do Carmo da Cunha perdure com o carinho que também nos deixou”, lê-se na publicação da corporação de Alenquer.