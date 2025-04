O milagre escondido e desvalorizado de Santarém

O Santuário do Santíssimo Milagre passa despercebido no emaranhado de ruas da zona histórica de Santarém e só quem sabe o que guarda é que o visita, para contemplar a hóstia consagrada do Santíssimo Milagre. Reza a história que no século XIII uma mulher atormentada pela infidelidade do marido roubou uma hóstia consagrada da Igreja de Santo Estevão a pedido de uma bruxa que prometera mudar a sua sorte. Quando caminhava para casa, a hóstia começou a sangrar e a mulher correu a escondê-la em casa, mas durante a noite a hóstia começou a brilhar. Na manhã seguinte foi transportada em solene procissão para a igreja de Santo Estêvão, que é actualmente o Santuário do Santíssimo Milagre.

A história do milagre é desconhecida a muitos habitantes de Santarém, mas o diácono Pedro Madeira, responsável pelo santuário, garante que Portugal já o está a descobrir, graças ao Congresso Eucarístico realizado em 2024, em Braga, que ajudou a dar maior visibilidade àquele que é considerado um dos maiores milagres eucarísticos do mundo. “O Santuário é uma âncora muito mal explorada, porque a própria câmara não valoriza”, assenta Pedro Madeira, apontando falhas como a falta de espaços onde os autocarros das excursões possam parar e o facto de as luzes exteriores do Santuário terem sido desligadas durante a pandemia e assim permanecerem até hoje.

A maioria dos mais de 30 mil visitantes anuais são estrangeiros e pessoas numa idade mais avançada, que visitam o local através de excursões ou peregrinações, sendo a maior parte dos visitantes da Europa, dos Estados Unidos da América, Vietname, Singapura, Filipinas, entre outros. De ano para ano a afluência de visitas tem vindo a aumentar, especialmente desde a escalada dos confrontos entre Israel e Hamas, que provocou uma diminuição das peregrinações àquela que é considerada a Terra Santa para o Cristianismo e Judaísmo, e fez com que os crentes peregrinem para outros destinos, como Fátima, o que traz mais curiosos a este Santuário.

O fascínio e conforto da história milagrosa

À entrada do santuário vêem-se passar muitas pessoas a caminho de casa ou do trabalho, sem nenhuma olhar duas vezes para a igreja que no seu interior contém uma história que fascina e atrai milhares de visitantes por ano. Todos os dias entram grupos de turistas pelas portas da igreja, afirmando muitos que descobriram a história do milagre pela Internet e que nunca tinham visitado um local tão especial e único como o Santuário do Santíssimo Milagre. “É muito emocionante estar aqui, porque em Roma também vi e descobri lá um milagre e hoje descobri aqui outro. Uma pessoa ouve sobre eles, mas como próprio Deus diz, temos que de facto ver para acreditar por inteiro, de corpo e alma, e eu acredito fielmente”. Amanda Porras fez parte de uma excursão peregrina e veio com o seu marido, que é diácono no Texas e que também revelou a O MIRANTE o seu fascínio com a história e milagre da igreja. Bobby Porras afirma que foi um privilégio incrível ter visto a “prova” do milagre de perto e ressalta que para um diácono é duplamente importante ver o santuário, pois pode transmitir o que viu para a comunidade onde prega.

Apesar de muitos turistas e visitantes estrangeiros acharem a história do santuário fascinante e emocionante, a população local não dá importância à igreja, afirma Mariette Carvalho, de 79 anos. Visitante assídua da igreja, Mariette Carvalho, vive a uns passos do santuário e vai todos os dias à missa das 08h30, porém afirma que a maior parte dos escalabitanos e portugueses não sabem e não valorizam o local emblemático da cidade. “É uma pena que apenas pessoas de fora valorizem a sua beleza, porque é realmente uma igreja com uma história única e especial”, explica.