Passe Verde Ferroviário fez disparar a procura do comboio em Santarém

O Passe Verde Ferroviário, implementado pelo Governo, motivou um aumento significativo da procura do transporte ferroviário na cidade de Santarém. Segundo os dados disponibilizados, o serviço de comboio Intercidades, com origem ou destino em Santarém, teve um aumento de 87% em Janeiro de 2025 em comparação ao mesmo mês do ano anterior, registando 27.000 passageiros. Já no que toca ao serviço Regional e Inter-regional, o crescimento foi de 50%, alcançando um total de 165.000 passageiros no mês de Janeiro deste ano.



“Estes números reflectem a eficácia do serviço e a crescente adesão da população ao transporte ferroviário, evidenciando a importância das iniciativas do município para melhorar a mobilidade e a acessibilidade na região”, releva a Câmara de Santarém.



Para a crescente procura do transporte ferroviário e as dificuldades de estacionamento automóvel junto à estação, a Câmara de Santarém implementou desde o dia 10 de Março um serviço de transporte rodoviário gratuito que faz a ligação entre o Campo Infante da Câmara, no planalto da cidade, e a estação ferroviária, na Ribeira de Santarém, sem paragens. O serviço MobiShuttle, contratado pelo município à Rodoviária do Tejo, serviu cerca de 400 utilizadores até ao final do mês de Março, segundo informação da Câmara de Santarém.



As carreiras são distribuídas entre os três horários matinais (6h30, 7h15 e 8h10) no trajecto cidade/estação e os três horários da tarde (18h15, 19h15 e 20h15), no sentido estação/cidade, estando disponíveis de segunda a sexta-feira. Até à data, o serviço funcionou sem interrupções, sem necessidade de substituição de viaturas, avarias ou qualquer outro tipo de ocorrências, revela a autarquia.