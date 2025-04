Cinco detidos em Coruche por tráfico de mais de 1500 doses de cocaína

Duas mulheres e três homens, com idades compreendidas entre os 19 e os 66 anos, foram detido no concelho de Coruche pelo Comando Territorial de Santarém da GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Coruche, no dia 6 de Abril. No âmbito de uma investigação que decorria aproximadamente há um ano e meio, por tráfico de produtos estupefacientes, os militares da Guarda desenvolveram diligências policiais que permitiram localizar os suspeitos e realizar 15 buscas, cinco domiciliárias e 10 em viaturas. No seguimento da acção foram detidos dois indivíduos com mandado de detenção e três em flagrante por posse ilegal de arma e tráfico de produtos estupefacientes.

Da acção resultou ainda a apreensão do seguinte material: 1 571 doses de cocaína; uma balança de precisão; 3185 euros em numerário; duas pistolas; seis munições; duas caçadeiras; seis cartuchos; um boxer; uma trotinete eléctrica; 20 relógios; vários artigos em ouro (anéis, pulseiras e fios); quatro viaturas; material eléctrico e electrónico e metais não preciosos.

Os cinco detidos, um deles com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, foram presentes no Tribunal Judicial de Santarém, nos dias 7 e 8 de Abril, tendo sido decretada a medida de coacção de prisão preventiva a um detido e a medida de coacção de apresentações periódicas no posto policial da área de residência a outros três suspeitos. A acção contou com o reforço do Destacamento Territorial de Coruche, do Destacamento de Intervenção (DI) de Santarém, do Grupo de Intervenção de Operações Especiais (GIOE), do Grupo de Intervenção Cinotécnico (GIC) e do Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP) da Unidade de Intervenção (UI) da GNR.