Fátima e Médio Tejo debateram políticas de ensino e desafios futuros

A quinta reunião da rede Schools+ da OCDE decorreu em Fátima entre os dias 2 e 4 de Abril, numa iniciativa que pretendeu destacar os vários desafios comuns no âmbito da educação e das politicas educativas, com especial enfase no contexto das rápidas transformações tecnológicas e sociais em curso e no seu impacto nas práticas de ensino e nas próprias salas de aula. A organização do evento pertenceu à Direcção Geral de Educação, Comunicade Intermunicipal do Médio Tejo e município de Ourém.

No dia 2 decorreram quatro visitas a escolas do Médio Tejo, em Abrantes, Alcanena, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha, sendo que os trabalhos decorreram depois, nos dias 3 e 4, no Centro Paulo VI, em Fátima. No dia 3, a sessão de abertura contou com a participação secretário de Estado Adjunto e da Educação, Alexandre Homem Cristo, do presidente da Câmara Municipal de Ourém e vice-presidente da CIM Médio Tejo, Luís Miguel Albuquerque, e do director da Educação da OCDE, Andreas Schleicher. A reunião contou com cerca de 200 participantes, de 23 nacionalidades e provenientes de todo o espaço da OCDE, assim como de vários professores, directores e outros intervenientes da região do Médio Tejo.

Incluiu ainda dois momentos musicais proporcionados pelo Conservatório de Música e Artes do Centro Fátima-Ourém, e um jantar confeccionado e servido pela Escola de Hotelaria de Fátima – Insignare, nas instalações do Mercado de Fátima. A rede Schools+ trabalhou as temáticas em destaque ao longo dos últimos dois anos, produzindo um novo relatório que ficou disponível durante o evento.