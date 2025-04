O mau estado do piso da Ponte da Chamusca voltou a ser assunto na reunião de câmara municipal com a vereadora Gisela Matias a questionar quando vai ser realizada uma intervenção de fundo no tabuleiro. “Foi realizada uma intervenção no piso, mas nada de significativo. Para quando uma intervenção de fundo?”, questionou a autarca da CDU na sessão camarária que se realizou na terça-feira, 1 de Abril. O presidente da autarquia, Paulo Queimado (PS), confirmou a realização de intervenções pontuais. “Para já é só tapa buracos”, disse, acrescentando que em breve vão ser realizadas obras na Estrada Nacional (EN) 118, programadas há muito tempo.

Recorde-se que os autarcas da Chamusca têm exigido que a Infraestruturas de Portugal (IP) reponha as condições de circulação na ponte. Há munícipes que dizem que a travessia tem mais buracos no pavimento do que as estradas do Campo da Chamusca. Paulo Queimado já disse noutras sessões camarárias que é incompreensível o estado em que está o piso da travessia. A oposição também já falou do arco partido no meio do tabuleiro, afirmando que a situação tem piorado à medida que o tempo passa. Tiago Prestes, vereador da coligação PSD/CDS, já tinha falado também do piso em mau estado. “Os camiões passam pelo meio do tabuleiro. O asfalto está cheio de buracos e pode tornar-se perigoso para quem circula”, disse na altura em que o assunto foi discutido pela primeira vez.