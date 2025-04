Médio Tejo com projecto para promover literacia alimentar e dieta mediterrânica

O evento de encerramento do projecto de Literacia Alimentar e Dieta Mediterrânica do Médio Tejo, promovido pela ADIRN – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, em parceria com as associações Tagus, Pinhal Maior e CIMT, decorreu no Convento de São Francisco, em Tomar. O projecto decorreu entre Março de 2022 e Dezembro de 2024, tendo participado 13 municípios e sido desenvolvidas cinco actividades que tiveram como foco promover bons hábitos alimentares junto dos mais jovens, envolvendo a comunidade educativa.

A primeira actividade consistiu na criação da rede junto dos municípios participantes. Ocorreram 25 reuniões, onde foi apresentado o projecto e realizada uma análise à produção local. Na segunda actividade foi elaborado um diagnóstico da situação no terreno. Junto dos 18 agrupamentos escolares do Médio Tejo que colaboraram na iniciativa, foi desenvolvido um modelo de alimentação aplicado nos estabelecimentos de ensino. Foi analisado o número de refeições servidas, as modalidades de fornecimento, a tipologia de procedimento de contratação pública, a frequência dos alunos aos refeitórios escolares e uma estimativa de alimentos necessários para as refeições escolares. Após a caracterização efectuada, pretendeu-se perceber o motivo que leva os alunos a não frequentarem o refeitório escolar, desenvolvendo estratégias que promovam o refeitório escolar, assim como auscultar os produtores, procurando potencialidades de crescimento, estimativas de produção e preços justos.

Dieta mediterrânica com pouca adesão

A terceira actividade implicou acções de sensibilização, envolvimento das comunidades e disseminação de boas práticas. Foram realizadas 52 acções na comunidade, com 3808 participantes no total. Entre as temáticas abordadas esteve a sensibilização para a diminuição do consumo de sódio, açúcar e gorduras, promover a importância, variedade e composição dos lanches, promover a hidratação, entre outras. Também foram promovidas 53 receitas e foi realizado um questionário, onde apenas 33% dos inquiridos apresentaram elevada adesão à dieta mediterrânica.

Na quarta actividade foi realizada a promoção e divulgação do projecto, através da adesão à plataforma Prato Certo, o lançamento de um livro de receitas e a criação de um guia de educação alimentar. A quinta e última actividade consistiu na realização de oficinas temáticas com a finalidade de promover a literacia alimentar, contribuir para o aumento do nível de adesão à dieta mediterrânica e aumentar o consumo de produtos de base local.

Estiveram presentes na sessão de encerramento representantes dos 13 municípios que participaram na iniciativa, assim como representantes de agrupamentos escolares, entre outras personalidades.