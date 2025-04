Arruda dos Vinhos lança concurso para secção dos bombeiros em Arranhó

A Câmara de Arruda dos Vinhos vai lançar um novo concurso, no valor de 1,5 milhões de euros (ME), para a construção da secção descentralizada dos Bombeiros Voluntários de Arruda dos Vinhos na localidade de Nossa Senhora da Ajuda, em Arranhó. A proposta foi aprovada pela maioria socialista na última reunião pública do executivo municipal, com a abstenção dos vereadores do PSD.

Segundo o presidente da câmara, Carlos Alves (PS), o anterior concurso, no valor de 564 mil euros, ficou deserto. O novo concurso define agora um prazo de execução de 18 meses. A secção descentralizada dos bombeiros visa servir as freguesias de Arranhó e São Tiago dos Velhos, garantindo, segundo o município, proximidade, eficácia e rapidez do socorro à população. Instalado num terreno com 16.490 metros quadrados, o edifício vai erguer-se numa área de 5.133 metros quadrados e ter dois pisos.

Os vereadores do PSD alegam que após se terem reunido com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Arruda dos Vinhos, a corporação invocou não garantir meios humanos e equipamentos necessários à secção descentralizada e necessita de adquirir duas ambulâncias e um veículo de combate a incêndio.

O compromisso estabelecido entre o município e a associação para a construção da secção remonta ao ano de 2020. O projecto fez parte do último programa autárquico eleitoral do PS e da Estratégia Arruda 2025.