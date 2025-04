Centro de Estágios de Rio Maior abre portas à comunidade nos 25 anos da Desmor

No âmbito da celebração dos 25 anos da Desmor e do Centro de Estágios de Rio Maior, estão a decorrer um conjunto de visitas abertas à comunidade, permitindo a todos conhecer de perto um dos mais importantes centros de alto rendimento do país. As primeiras visitas realizaram-se nos dias 21 de Fevereiro e 6 de Março, contando com a participação de cerca de 25 pessoas. Durante as visitas, os participantes tiveram a oportunidade de explorar as instalações que acolhem atletas, clubes e selecções, proporcionando-lhes condições de excelência para alcançarem os seus objectivos desportivos, refere a empresa municipal em comunicado. “Se ainda não teve oportunidade de participar, fique atento às nossas redes sociais, onde divulgaremos novas datas. Não perca esta oportunidade de conhecer melhor um dos grandes palcos do desporto em Portugal”, conclui a nota.