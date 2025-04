Família de Fernando Miguens a quem o Hospital de VFX perdeu o rasto vai apresentar queixa

A família de Fernando Miguens, doente com Alzheimer que ficou desacompanhado no Hospital de Vila Franca de Xira na terça-feira e acabou por desaparecer da unidade a pé, tendo sido encontrado a 20 quilómetros de distância em Arruda dos Vinhos e com o catéter ainda espetado no braço, vai apresentar queixa contra a unidade hospitalar na Inspecção-Geral das Actividades em Saúde e na Entidade Reguladora da Saúde. A informação é confirmada a O MIRANTE por uma das filhas do idoso, Teresa Miguens, que acredita que os protocolos necessários para acompanhar estes casos não foram cumpridos ou são mesmo inexistentes na unidade de saúde.

Esta foi a segunda vez em dois anos que foi notícia o desaparecimento de um idoso daquela unidade mas acredita-se que haja outros casos que não chegam a ser noticiados. Já em 2022, como O MIRANTE deu nota, o hospital de VFX perdeu o rasto a Casimiro Pereira, de Samora Correia, que estava internado na unidade de saúde. Também nesse caso foram os populares que encontraram o homem a calcorrear as ruas, depois de ninguém do hospital lhe ter valido.

* Reportagem desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE