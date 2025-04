Futsal de Benavente caminha a passos largos para ser referência na região

A inexistência da modalidade de futsal no concelho de Benavente foi o principal motivo para o aparecimento do Benavente Futsal Clube, no ano de 2018. A ideia surgiu durante um jantar entre amigos e rapidamente se transformou numa associação que cresce a olhos vistos e atrai mais atletas a cada temporada que passa. “No início, a maioria dos nossos atletas eram jovens que estavam descontentes com outras modalidades e nem tinham qualquer relação ou experiência com o futsal”, admite João Mata, um dos fundadores do clube. O actual presidente da associação, que também desempenha funções como treinador, detalha que uma das maiores dificuldades iniciais foi a procura por técnicos formados na modalidade, dado que a adesão de atletas foi positiva, permitindo ao clube formar equipas nos escalões de juvenis, infantis e seniores para competição, logo no primeiro ano da sua existência. “O projecto de seniores foi algo que acabámos por adiar na época seguinte, pois decidimos que era prioritário começar pela base que são as camadas jovens”, admite, realçando que o escalão voltou após alguns anos e é cada vez mais sustentado pelos jovens que são formados na entidade.

Um exemplo disso é Francisco Pereira, de 20 anos. Está no clube desde o primeiro treino e considera que a evolução se reflecte nos resultados. Deu os primeiros passos no escalão de iniciados, após experiências em modalidades como o futebol e o andebol, mas encontrou no futsal a sua grande paixão e tem feito todo o percurso na associação, que admite ter potencial para se tornar uma referência da modalidade no distrito. “Temos as melhores condições que podíamos pedir e o facto de estarmos num ponto estratégico é excelente para atrair mais atletas”, refere. Os dirigentes do clube não deixam de agradecer ao município de Benavente pelo apoio que providenciaram à associação, que enfrentou a pandemia nos seus primeiros anos. António Branco, vogal da associação, considera que a pandemia “não causou nenhuma quebra que não estivesse prevista”, dado que os escalões continuaram a treinar e a competir sempre que possível.

Actualmente, prestes a completar sete anos, o clube atingiu outra dimensão e conta com 117 atletas federados em vários escalões, incluindo femininos. “Creio que também tirámos muito partido da pouca oferta que existe na região. Temos atletas não só de Benavente, mas de Salvaterra de Magos, Samora Correia, Marinhais e até de Coruche”, refere João Mata.

Miguel Nunes, de 20 anos, após vários anos dedicados ao futebol rendeu-se ao futsal e encontrou em Benavente uma oportunidade para continuar a praticar desporto. Considera que a adaptação à nova modalidade não foi difícil, apesar do futsal exigir “mais rapidez e reflexos”, mas salienta a boa estrutura que encontrou num clube “tão recente” e admite estar motivado para continuar a jogar com as cores da equipa.

Alcançou finais em temporadas consecutivas

Um dos exemplos do rápido sucesso do clube foi a chegada a duas finais da Taça Distrital de Santarém por parte dos escalões de juvenis e juniores nas duas últimas temporadas. A direcção do clube considera ser um feito positivo para uma entidade tão recente e começa a preparar a transição de vários atletas para “voos mais altos”. Com uma vasta experiência ligada ao desporto, o treinador do escalão, João Marçal, de 42 anos, confessa ter encontrado no clube uma estrutura forte e organizada, não tendo dúvidas que a médio prazo o Benavente Futsal Clube será uma referência no distrito. Gonçalo Branco, de 17 anos, foi dos primeiros atletas do clube e fez parte das duas equipas que conseguiram alcançar as finais, que avalia como uma recompensa por todo o trabalho que tem sido desenvolvido. Sem esquecer as derrotas pesadas e os primeiros toques numa bola de futsal, o jovem jogador admite que o papel dos pais é essencial para o sucesso do clube e já coloca o pensamento na fase do campeonato que se avizinha.

A crescente afluência de atletas de várias freguesias é uma tendência que enche as bancadas dos dois pavilhões que o clube dispõe todos os fins-de-semana e vai enraizando a tradição do futsal no concelho.