Lama no Inverno e pó no Verão na travessa junto ao antigo presídio de Santarém

Uma travessa junto ao antigo presídio militar de Santarém encontra-se com o pavimento em terra batida em muito mau estado, repleto de buracos e com muita lama sempre que chove. Cátia Leiria Mendes, moradora nessa zona, diz que tem lama a entrar-lhe em casa devido à não manutenção do piso, desde o último Verão. Afirmando que já enviou vários e-mails para a Câmara de Santarém, para a divisão de planeamento e projectos e gabinete de apoio à presidência, a munícipe entendeu contactar o nosso jornal para que reportássemos o mau estado da travessa junto ao antigo presídio da cidade.

Acrescenta que, no Verão, o pó levantado pelos veículos que passam pela travessa impede que se abram as janelas da moradia ou até que os filhos possam brincar em condições no exterior da casa. Cátia Leiria Mendes acrescenta que dezenas os carros estacionam diariamente nesse arruamento e que famílias passam ali para levar as crianças para a escola ou para levar os cães a passear até ao olival que se encontra ao fundo da travessa.

Contactada por O MIRANTE, fonte da Câmara de Santarém diz ter conhecimento do estado actual do arruamento em questão, não só pelos contactos realizados por quem ali reside, mas também pela prévia identificação dos técnicos da autarquia. “Neste momento tem esta autarquia programada uma intervenção para mitigar a situação, estando em desenvolvimento interno o estudo prévio para uma intervenção definitiva que será enquadrada no contrato de manutenção de estradas”, revela o gabinete de apoio ao presidente.