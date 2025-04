Obras da E-Redes na Póvoa de Santa Iria suspensas por causa do mau tempo

As obras da E-Redes que estão a decorrer na primeira fase da Quinta da Piedade, na Póvoa de Santa Iria, nomeadamente na Rua Professor Dr. Egas Moniz, foram suspensas por causa do mau tempo. As valas para este tipo de trabalhos têm habitualmente uma extensão de cerca de 500 metros, não podendo as respectivas reposições de pavimentos serem executadas durante períodos de chuva, para se evitarem avarias futuras e garantir a segurança dos trabalhadores face às condições climatéricas extremas que se têm feito sentir.

A obra irá permitir a remoção de várias linhas aéreas de alta tensão, que se encontram actualmente a atravessar parte da cidade da Póvoa, representando uma enorme mais-valia em termos de segurança para a população da Póvoa de Santa Iria, e dando resposta a várias solicitações que têm sido remetidas ao longo dos últimos anos, explica a Câmara de Vila Franca de Xira.

Segundo informação da E-Redes, os trabalhos recomeçaram com a passagem dos cabos de alta tensão, esperando-se que os trabalhos de reposições de pavimentos definitivas durem entre duas a três semanas. A empresa Carris Metropolitana informou a população da alteração provisória de percursos das linhas 2336 e 2794, e das paragens que deixam de ser servidas temporariamente pela linha 2794 – Largo do Forte da Casa – Estação Oriente, tendo em conta o sentido único que vigora nesta via devido à realização da obra.