Chamusca com falta de médicos e um coordenador da USF que brinca ao Dia das Mentiras no Facebook

A página de Facebook da Unidade de Saúde Familiar da Chamusca, responsável pelo centro de saúde local, anunciou na terça-feira, 1 de Abril, a saída do médico e coordenador da unidade. No dia seguinte, quarta-feira, o médico e coordenador César Monteiro assinou uma publicação afirmando que tudo se tratava de uma brincadeira do Dia das Mentiras, numa altura em que o concelho continua com graves lacunas no que diz respeito à permanência e contratação de profissionais de saúde.

Recorde-se que o assunto da falta de médicos e de acesso a cuidados de saúde no concelho da Chamusca tem sido um dos temas mais vezes debatidos nas reuniões de câmara e assembleia municipal, com os autarcas a lamentarem a falta de capacidade do concelho em captar clínicos para fazer face às necessidades da população. Nas últimas sessões camarárias foi também discutido o facto do novo centro de saúde, inaugurado há menos de um ano na zona alta da vila, ainda não estar a funcionar na sua plenitude, tendo alguns problemas de logística e de materiais, para além de ser muito difícil, e contestada, a deslocação das pessoas mais idosas àquela unidade. Segundo dados da Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria, a USF da Chamusca tem inscritos 8485 utentes e cerca de 40% não têm médico.

Tal como O MIRANTE noticiou no próprio dia, a página de Facebook da Unidade de Saúde Familiar da Chamusca, anunciou a saída do médico e coordenador César Monteiro, desejando-lhe muitos êxitos no seu novo projecto profissional. O MIRANTE ligou nesse dia para fonte da ULS Lezíria a pedir esclarecimentos, mas a confirmação não chegou, embora tenha havido alguma surpresa e estupefacção pelo facto dos responsáveis da UFS da Chamusca estarem aparentemente a brincar com coisas sérias. A saída de César Monteiro é falada desde há muito tempo, o que não é de admirar, tendo em conta que o Centro de Saúde da Chamusca vive num permanente sufoco com a falta de profissionais de saúde e também de logística. O MIRANTE pediu esclarecimentos sobre esta situação à ULS Lezíria. A instituição respondeu mas não fez qualquer comentário sobre a atitude do médico limitando-se a partilhar os dados sobre o estado da Saúde no concelho, já referidos neste textos.