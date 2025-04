Família de Samora Correia viu destruído sonho de viver numa casa de madeira

Viver numa casa de madeira era um sonho de Pedro Gomes e Tânia Pereira, de 38 e 34 anos, que após venderem a vivenda em que viviam, cujo empréstimo se tinha tornado insuportável, decidiram mudar-se para uma casa mais ecológica. O casal de Samora Correia viu o sonho tornar-se num pesadelo em minutos, na madrugada de 20 de Março, quando a tempestade Martinho assolou a casa onde viviam com os filhos, Raquel e Erick, de 15 e 4 anos. O vento encontrou uma brecha fatal: um vidro mal instalado, que foi o suficiente para desencadear o desastre. Passava pouco da uma da manhã quando os vidros explodiram e permitiram a entrada de vento na habitação, formando “uma espécie de ciclone” no interior. As portas foram violentamente empurradas, impossibilitando Pedro de aceder ao quarto da filha, tendo apenas conseguido resgatá-la quando o telhado da habitação cedeu e voou para o terreno do vizinho. No entanto, o que aconteceu naquela noite foi apenas a consequência de um problema que o casal já tentava resolver há meses: os vidros mal instalados, que o empreiteiro nunca chegou a corrigir.

“Insistimos várias vezes com a pessoa para vir terminar o trabalho e ele nunca veio”, relata Tânia Pereira, que refere ainda que o empreiteiro garantiu ao casal que a brecha entre o vidro e a estrutura de madeira apenas teria de “levar silicone” e estaria terminada. O caso prolongou-se e avançaram com medidas legais para tentar terminar a obra com outra empresa. “Ele só tinha de notificar o aviso de recepção da carta que enviámos para estarmos livres de concluir a obra com outra empresa. O tempo que tinha para levantar a carta e nós podermos terminar a obra acabou dia 21 de Março, um dia depois de tudo acontecer”, lamenta.

As consequências da tempestade foram devastadoras. A casa ficou irreconhecível e a família perdeu mobília, electrodomésticos e praticamente tudo o que possuía. “O mais importante foi termos saído todos com vida e sem qualquer ferimento grave”, salienta o casal. Apesar das dificuldades, a solidariedade não tardou a chegar. A família tem recebido vários apoios e doações, e um fundo de apoio já conseguiu reunir mais de 10 mil euros. “Cada doação é como se fosse um abraço e só temos a agradecer”, admite o casal, que através da sua página no Instagram vai garantindo a transparência da receita obtida através do fundo. “Se nos sobrar algum dinheiro desta angariação, vamos reencaminhá-lo para outras famílias que tenham sofrido com a tempestade”, admitem. Muitas pessoas voluntariaram-se ainda para ajudar na recolha dos destroços e uma empresa disponibilizou-se para reconstruir a casa, utilizando estacas que ainda possam ser aproveitadas e vendendo as restantes a preço de custo. Outra empresa garantiu refazer o projecto da cozinha que foi destruída. A família acredita que, com toda a ajuda que foi mobilizada, poderão voltar a habitar na casa dentro de seis meses, mas existe ainda um longo caminho a percorrer.

O preconceito com casas de madeira

O caso não deixou de ganhar alguma relevância nas redes sociais e gerou comentários negativos que colocaram em questão a segurança das casas de madeira. Pedro Gomes garante que o sonho da família em habitar numa estrutura deste género em nada se alterou e frisa que as casas de madeira são seguras. A paixão pelas casas de madeira surgiu quando Pedro e Tânia renovavam a vivenda em que habitavam, cujo empréstimo se tinha tornado insuportável. “Ganhámos gosto em fazer as coisas por nós”. Após a venda do imóvel, a família decidiu mudar-se para uma casa de madeira, um processo que consideram ter sido rápido. Através das redes sociais, partilhavam vários momentos em que elaboravam as diversas divisões e adereçavam as paredes da habitação. A casa representava assim mais do que o lugar onde habitavam, mas também um projecto em família.