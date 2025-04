Médio Tejo tem um novo centro de tratamento e controlo da diabetes e obesidade

A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo) formalizou a criação de um novo Centro de Responsabilidade Integrado (CRI) dedicado ao tratamento e controlo da Diabetes e Obesidade – prioridades do Plano Nacional de Saúde e Plano Local de Saúde do Médio Tejo. A criação do CRI de Obesidade e Diabetes tem como objectivo obter ganhos em saúde, colocando o utente na centralidade de cuidados abrangentes, desde o diagnóstico até à prevenção e tratamento de complicações. O CRI, segundo a instituição, representa um avanço significativo na abordagem a estas patologias, garantindo um acompanhamento multidisciplinar periódico aos utentes. Propõe-se a garantir um maior e mais facilitado acesso a cuidados de saúde especializados, e um acompanhamento personalizado e contínuo dos utentes com patologia de Diabetes e/ ou Obesidade.

Em Portugal, a prevalência da diabetes na população entre os 20 e 79 anos, é elevada, com cerca de 14% da população neste grupo etário afectada, o que representa mais de 1,1 milhões de pessoas. É importante notar que uma parte significativa dos casos de diabetes permanece por diagnosticar, o que sublinha a necessidade de rastreio e diagnóstico precoce. A resposta a estes graves problemas de saúde pública exige uma abordagem integrada, que inclua a prevenção, o diagnóstico precoce, o tratamento eficaz e o acompanhamento contínuo. O novo CRI de Obesidade e Diabetes da ULS Médio Tejo representa um passo importante nesta direcção, ao reunir uma equipa de profissionais de saúde altamente qualificados, incluindo médicos das especialidades de Medicina Interna, Cirurgia Geral, Nefrologia e em estreita colaboração com os serviços de Psiquiatria, Oftalmologia e Fisiatria, enfermeiros especializados em diabetes, nutricionistas, psicólogos, podologista e outros profissionais de saúde, acrescenta a instituição.

Estão previstas, entre outras medidas, o aumento significativo da colocação de Sistemas Perfusão Continua de Insulina (“bombas de insulina” de última geração), e a criação de teleconsultas/soluções de telemedicina para resposta e acompanhamento regular dos doentes. Em termos de inovação, o CRI pretende avançar para a constituição de um Centro de Tratamento à Obesidade Mórbida. “Estamos muito entusiasmados com o lançamento do CRI de Obesidade e Diabetes, que representa um passo importante para melhorar a saúde e o bem-estar da nossa comunidade”, afirma Cristina Gonçalves, que assume a direcção do centro. “Com esta equipa multidisciplinar e abordagem integrada, poderemos oferecer um cuidado mais eficaz, completo e em condições de equidade aos doentes com diabetes e obesidade da nossa região”, remata.