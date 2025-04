Os mitos do autismo debatidos no Hospital Distrital de Santarém

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) promoveu, no dia 2 de Abril, uma conferência dedicada ao tema “Os mitos do Autismo” no Auditório do Hospital Distrital de Santarém, por forma a assinalar o Dia Mundial da Consciencialização para o Autismo. A sessão de abertura ficou a cargo de Liza Aguiar, pediatra da ULS Lezíria, que sublinhou a importância de promover a consciencialização sobre o autismo, tanto nas instituições de saúde como no meio familiar. Na sua intervenção, Liza Aguiar destacou a presença crescente de profissionais dos Cuidados de Saúde Primários neste tipo de eventos. “Em relação à última formação que fizemos, em 2023, a nossa ‘casa’ cresceu, porque agora somos uma ULS e podemos contar com a presença dos profissionais que trabalham nos Cuidados de Saúde Primários”, frisou. A pediatra deixou ainda uma mensagem aos participantes: “espero que seja enriquecedor e que aproveitem este momento de partilha de conhecimento científico e de experiências”, disse.

Sobre a relevância do tema escolhido para a conferência, a pediatra explicou: “a saúde e a medicina têm estado na mira da desinformação e da propagação de mentiras e de informações falsas. Existe uma elevada quantidade de mitos e de informações erróneas presentes na prática clínica. Praticar uma boa medicina requer a aquisição constante de novos conhecimentos”, acrescentou.

Durante a sessão de abertura, Aldina Lopes, directora do Serviço de Pediatria, aproveitou a ocasião para enaltecer o trabalho desenvolvido pela pediatra Liza Aguiar, assim como o impacto positivo do evento na sensibilização para o autismo. A responsável lançou ainda o desafio para que existam cada vez mais equipas multidisciplinares que acompanhem cada criança e cada família, olhando para além dos aspectos práticos, como a medicação, e promovendo um acompanhamento mais integrado e holístico.