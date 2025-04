Proprietários florestais pedem prolongamento de prazo para limpeza de terrenos

A gestão de faixas de combustível em terrenos florestais visa prevenir fogos rurais, mas a Federação Nacional de Associações de Proprietários Florestais (FNAPF) vai pedir ao Governo o prolongamento de “mês e meio” no prazo, devido às condições meteorológicas. “Este ano, o prazo acaba este mês, devido às condições climatéricas não tem sido possível entrar dentro das propriedades para limpar, nas operações que são manuais, nem o pessoal tem condições para trabalhar, e as máquinas, onde se consegue mecanizar, também atascam”, afirmou Luís Damas, presidente da direção da FNAPF. O dirigente associativo, em declarações à Lusa, salientou que “os terrenos estão cheios de água e não se consegue fazer a limpeza”, nas faixas de gestão de combustível em redor de edificações, infraestruturas e aglomerados, prevista na lei até 30 de Abril. “Portanto, vamos pedir a prorrogação do prazo, devido às condições climáticas que temos, de chuva intensa e também da falta de mão-de-obra e de meios mecânicos, como tratores e outras alfaias, para resolver a situação”, adiantou.

Segundo Luís Damas, “quem cortar agora também corre o risco de ter que cortar mais uma vez ou duas, antes do período de perigo de incêndio a sério, porque os materiais finos que se cortarem agora vão depois rebentar todos novamente”, uma vez que “o solo tem muita água e, com o calor, as plantas vão ter um crescimento grande”. “Em certas zonas, os tratores estão todos parados, porque não há condições de o solo aguentar as máquinas, que afundam e ficam a patinar, com desgaste do material, e pisar com máquinas mais pesadas também faz mal à estrutura do solo, portanto, não é aconselhável fazer essas operações agora”, explicou.

Embora as autoridades policiais sinalizem os terrenos por limpar até ao fim do prazo legal estipulado, e os proprietários sejam notificados para o fazer, antes da aplicação de coimas, Luís Damas notou que GNR e PSP costumam ter “uma atitude pedagógica”, antes de avançarem com as penalizações, dando tempo para que as faixas de combustível sejam efetivamente limpas.