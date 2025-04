Reposição de multibanco nos Cotovios em pausa à espera de parecer da GNR

Assalto foi há seis meses e os dirigentes do clube dizem estar a reerguer-se dos prejuízos causados por um grupo de assaltantes que, até hoje, não foi encontrado. Já está tudo pronto para a colocação de um novo Multibanco mas está toda a gente à espera do necessário parecer da GNR.

Já há luz verde da banca para ser recolocada uma caixa multibanco no lugar onde outra foi destruída em Outubro do ano passado num assalto com recurso a explosivos no Clube Recreativo dos Cotovios (CRC) em Alhandra, concelho de Vila Franca de Xira. O que ainda falta, garantem os autarcas e os dirigentes da colectividade, é o parecer de segurança da Guarda Nacional Republicana (GNR), que passados seis meses continua sem aparecer.

Flávio Brás, presidente do CRC, confirma a O MIRANTE que está tudo acertado para que os trabalhos de colocação da máquina possam avançar, assim haja parecer da GNR para o permitir. Num primeiro momento a Caixa Geral de Depósitos exigiu o pagamento de uma verba mensal para disponibilizar o equipamento, situação que mereceu queixas de vários autarcas. “Agora conseguimos que seja a Caixa Agrícola a instalar a máquina. O espaço vai receber algumas obras para a acomodar, só falta o parecer de segurança da GNR”, refere o dirigente. Já o presidente da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, Mário Cantiga, é mais céptico, temendo que o parecer demore demasiado tempo a chegar ou venha mesmo num primeiro momento a ser negativo, como aconteceu com a caixa multibanco de A-dos-Loucos, como O MIRANTE noticiou. “Espero que a GNR dê parecer favorável porque é muito importante que a população dos Cotovios volte a ter uma caixa multibanco porque não há mais nenhuma nas proximidades, mais perto só em Arruda dos Vinhos ou Alhandra. Faz ali muita falta”, lamenta ao nosso jornal.

