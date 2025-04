Utentes e profissionais voltam a manifestar-se à porta do Hospital Vila Franca de Xira contra degradação do serviço

O descontentamento com a degradação dos serviços e a desvalorização dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) continua a gerar queixas no Hospital Vila Franca de Xira e dezenas de utentes e trabalhadores voltaram a concentrar-se, a 7 de Abril, à entrada do hospital gerido pela administração liderada por Carlos Andrade Costa.

A manifestação, promovida pela Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública, assinalou o Dia Mundial da Saúde com o objectivo de exigir um reforço do SNS e melhores condições para quem nele trabalha. Sebastião Santana, coordenador da Frente Comum, diz que a escolha do Hospital Vila Franca de Xira para esta acção não foi por acaso. “Este é um dos hospitais que está na calha para ser transformado em Parceria Público-Privada [PPP] outra vez. É um hospital público que serve uma grande população e cujas condições podiam ser bem melhores, tanto para os utentes como para os profissionais”, criticou aos jornalistas. Para o dirigente sindical Portugal está aquém das recomendações da OCDE no sector da saúde. “Há equipamentos obsoletos e essa falta de investimento é depois usada como desculpa para externalizar serviços. A questão não é saber se o privado funciona melhor, mas sim como se gere o dinheiro público, que é de todos”, afirmou. A concentração em Vila Franca de Xira foi uma das nove iniciativas promovidas pela Frente Comum em várias cidades do país. Inaugurado em Março de 2013, o Hospital Vila Franca de Xira serve cerca de 250 mil habitantes dos concelhos de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Benavente e Vila Franca de Xira.