Alenquer garante conclusão das obras na Quinta do Lagar nem que tenha de se substituir ao empreiteiro

Carlos Santos, proprietário de uma moradia no Lagar das Machedes, em Abrigada, voltou à reunião de câmara de Alenquer para questionar o executivo sobre a data prevista para a conclusão dos trabalhos em falta na urbanização Quinta do Lagar. Recorde-se que o promotor do complexo habitacional deixou infraestruturas por concluir, num processo que se tem vindo a arrastar no tempo. O morador defendeu que devem ser aplicadas coimas ao promotor da urbanização uma vez que os prazos legais não foram cumpridos.

Segundo as explicações do presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado (PS), a autarquia já reuniu com o promotor e os técnicos analisaram os trabalhos que têm de ser executados. Só depois disso é que a câmara pode fazer a recepção provisória da urbanização. O edil diz que ainda aguarda o relatório do Laboratório Nacional de Engenharia Civil em relação à ribeira.

“Estivemos na urbanização e foi feito o levantamento do que é importante para ter a obra concluída. Ainda não passou tempo suficiente para elaborar o auto de vistoria definitivo e o promotor ou o Banco Santander responderem quando pensam fazer as obras, que implica um caderno de encargos. Se não assumirem as responsabilidades, a autarquia vai substituir-se ao promotor para fazer os trabalhos e nessa altura será avaliada a questão da coima. Mas, de momento, temos indicação de que estão a avaliar os trabalhos que ainda têm de fazer”, explicou Pedro Folgado.