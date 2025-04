Aprovadas alterações para a Quinta do Pelourinho em Povos

A Câmara de Vila Franca de Xira aprovou em reunião de executivo uma proposta de alteração ao projecto de loteamento da Quinta do Pelourinho, situada em Povos, cidade de Vila Franca de Xira. O projecto original, aprovado a 1 de Junho de 2011, prevê a criação de 12 lotes, dos quais 11 são destinados a habitação colectiva, num total de 106 fogos, distribuídos por edifícios com cércea variável entre três e quatro pisos e duas caves.

A principal alteração agora proposta diz respeito ao redimensionamento da via de circulação interna da urbanização, também conhecida por “Rua A”, de modo a garantir a conformidade com o Regime Jurídico de Segurança Contra Incêndios em Edifícios. As novas exigências técnicas levaram à necessidade de rever a largura da via e a configuração da bolsa de inversão de marcha, dado que se trata de um impasse. Dado que as mudanças respeitam os requisitos técnicos e urbanísticos previstos na lei, a câmara considera não haver inconvenientes na sua implementação. A Quinta do Pelourinho, um loteamento misto, integra tanto áreas rústicas como urbanas e é uma das principais urbanizações de Povos.