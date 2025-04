Detido por violência doméstica em Abrantes

Suspeito foi detido no concelho de Abrantes pelo crime de violência doméstica. Após primeiro interrogatório judicial ficou vigiado com pulseira electrónica e está proibido de se aproximar da vítima e da escola dos filhos de ambos.

Um homem foi detido a 10 de Abril pela Polícia de Segurança Pública (PSP) por suspeitas da prática de crime de violência doméstica em Abrantes e na sequência do cumprimento de quatro mandados de busca e um de detenção fora de flagrante delito.

Durante buscas, adianta a PSP em comunicado, foram apreendidas 20 munições de vários calibres; e uma carabina de ar comprimido. O detido, refere a mesma fonte, foi sujeito a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Santarém no mesmo dia, tendo ficado proibido de contacto com a vítima e de se aproximar do local de trabalho da mesma e do estabelecimento de ensino dos filhos de ambos e vigiado com pulseira electrónica.