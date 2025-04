Escola do Bom Sucesso combate ódio e discriminação recebendo alunos estrangeiros

Os jovens precisam de contactar com novas realidades e outras formas de pensar para conseguirem ter maior espírito crítico e, dessa forma, também se conseguir combater o ódio e a discriminação. Estas foram algumas das ideias chave que vieram a lume no evento Young People Matter (YPM), realizado entre 31 de Março e 4 de Abril na escola sede do Agrupamento de Escolas do Bom Sucesso, em Alverca do Ribatejo.

Um evento realizado poucos dias depois de ter sido tornado pública a versão preliminar do Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), onde se dá nota de um aumento de 6,8% da criminalidade nas escolas. O Agrupamento de Escolas do Bom Sucesso é um dos que, no concelho de Vila Franca de Xira, se encontra numa área sensível acolhendo jovens de várias culturas diferentes.

“Felizmente os casos de violência na nossa escola têm melhorado mas sabemos que a violência está, infelizmente, espalhada por todas as escolas e a nossa tenta fazer o melhor para integrar os alunos e mantê-los ocupados, felizes e com perspectivas de futuro e temos conseguido”, explica a O MIRANTE Isabel Catarino, coordenadora do projecto YPM naquele agrupamento. A oferta de apoio à aprendizagem de língua portuguesa para os jovens alunos estrangeiros que chegam ao agrupamento é outra das medidas para ajudar a integrar quem entra na escola pela primeira vez. O evento Young People Matter também ajuda a combater estes fenómenos do ódio e da discriminação em contexto escolar, colocando os jovens em contacto com outras culturas europeias e fomentando a interajuda e a solidariedade.

O YPM contou com a presença de quatro dezenas de jovens na escola do Bom Sucesso, 27 deles alunos estrangeiros vindos da Roménia, Sérvia, Macedónia do Norte e Espanha. “O objectivo é abrir os horizontes aos estudantes, colocá-los em contacto com outras realidades e assim torná-los mais activos e participativos, para que aprendam também a ter espírito crítico”, explica a O MIRANTE Isabel Catarino, que é também professora de história no agrupamento do Bom Sucesso. A responsável diz que é urgente combater o alheamento dos jovens perante as novas tecnologias numa era de influenciadores digitais e entende que esta é a forma perfeita para combater esse fenómeno. “Queremos que possam pensar por eles, partilhar ideias e perceber que eles próprios podem e devem intervir na sociedade”, acrescenta.

O evento é, na prática, um fórum público de debate entre os estudantes – dos 11 aos 15 anos – que se juntaram em equipas internacionais para debater perante um júri um tema previamente escolhido, neste caso, se devem ser os alunos a escolher ou não as suas próprias disciplinas e o currículo de aprendizagem. A abordagem visa desenvolver competências argumentativas e de pensamento crítico nos alunos. Os temas de debate variam de país para país. Na Roménia, por exemplo, os participantes discutiram a idade mínima para votar e na Sérvia o ensino em línguas minoritárias.