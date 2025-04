Feira de artesãos celebrou a tradição e o talento em Vila Franca de Xira

Vila Franca de Xira foi palco a 15 e 16 de Março de uma feira do Dia Internacional do Artesão, um evento que reuniu talento, criatividade e tradição na sede de concelho. Organizada pela associação Exercício de Memória – Associação de Artesãos, a iniciativa contou com o apoio do município, através do Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA).

O evento, que visou valorizar e divulgar o trabalho dos artesãos locais, beneficiou de um conjunto de medidas de apoio garantidas pela câmara, incluindo a cedência de 25 bancas de artesanato, impressão de materiais gráficos, sonorização do evento e disponibilização de segurança para os vários dias da feira. A colaboração entre o município e a associação foi formalizada através de um protocolo aprovado por unanimidade em reunião de câmara.