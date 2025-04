Tauromaquia precisa de empresários mais criativos para se renovar

A festa brava em Portugal tem mantido a estabilidade, embora de forma desigual. Algumas vertentes da tauromaquia apresentam grande dinamismo, enquanto outras enfrentam desafios significativos. A análise é de Luís Capucha, eleito em Março presidente da direcção do Clube Taurino Vilafranquense.

Entre os aspectos positivos, destaca a crescente adesão dos jovens aos grupos de forcados. A arte de pegar toiros nunca teve tantos entusiastas e continuam a surgir novas tertúlias e grupos taurinos em várias regiões do país, inclusive em locais sem grande tradição tauromáquica. No sector ganadeiro, continua a haver uma boa dimensão e capacidade para produzir e exportar toiros.

Contudo, no que toca ao sector empresarial tauromáquico, há falta de inovação. “Temos um campo empresarial que precisava de mais imaginação e promover espectáculos para jovens, como novilhadas e bezerradas. Era necessário um abanão aos empresários para serem mais imaginativos”, considera Luís Capucha.

Para o dirigente, o problema não é serem sempre os mesmos empresários a organizar as corridas de toiros, mas sim a repetição de cartéis, pouco imaginativos. “Os empresários são ao mesmo tempo apoderados de cavaleiros e agentes de cavaleiros e estão relacionados com meios de comunicação taurinos e blogs e formam um meio de troca de cromos que não facilita em nada o aparecimento de novos valores”, sublinha.

O presidente do Clube Taurino Vilafranquense defende ainda outra atitude por parte da Inspecção-geral das Actividades Culturais, que deveria facilitar a organização de eventos para os mais novos e diminuir a carga fiscal. Só assim é possível renovar o público da tauromaquia.

Há poucas mulheres envolvidas

A temporada tauromáquica em Vila Franca de Xira promete ser interessante, com uma nova empresa a gerir os espectáculos e a apresentar cartazes que têm despertado expectativa nos aficionados. O público tem demonstrado um bom envolvimento nos eventos taurinos da região, e espera-se que continue a comparecer na praça de toiros da cidade ao longo do ano. Vila Franca de Xira é hoje uma cidade diversificada e multicultural. Embora a população tenha mudado, a tradição taurina continua a ser um elemento central para a maioria dos residentes, salienta Luís Capucha.

Um dos desafios da tauromaquia continua a ser a remuneração dos artistas. Os toureiros e demais profissionais merecem melhores condições salariais, o que permitiria também exigir mais qualidade e dedicação da sua parte. Outro ponto relevante é a masculinização do sector tauromáquico. Assinalam-se este ano 25 anos desde que as primeiras duas cavaleiras tauromáquicas tomaram a alternativa em Portugal mas o mundo mudou e era interessante as mulheres estarem mais envolvidas e se um sector inteiro lhes fecha a porta fica a perder. “Há poucas mulheres empresárias em Portugal e em cargos de direcção de empresas, embora vão entrando; mas no sector tauromáquico nem por isso. E é pior para a tauromaquia”, lamenta.