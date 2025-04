Tomar é uma boa cidade para estudar e viver

A FrEEE – Feira de Educação, Emprego e Empreendedorismo realizou-se em Tomar nos dias 3 e 4 de Abril. O Pavilhão Municipal Patrícia Sampaio recebeu espaços culturais, acções de formação, palestras e workshops. A participar estiveram estudantes, empresas e associações da região, entre outras entidades. O MIRANTE esteve presente na sessão de abertura, que aconteceu na manhã de quinta-feira, e conversou com três alunos da Escola Secundária Santa Maria do Olival, do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, em Tomar. Os três jovens, alunos de cursos profissionais, falaram sobre os seus percursos escolares, interesses e objectivos para o futuro. Concordaram que estudar em Tomar é bom, mas consideraram também que o facto de ser uma cidade pequena cria algumas limitações.

André Oliveira e Matilde Emídio estão no 12º ano do curso profissional de Técnico de Turismo. André Oliveira, 18 anos, explica que escolheu o curso porque sempre gostou da área de línguas e de conversar com pessoas. Para o futuro, diz que gostava de ser director de um hotel. “É algo que me fascina, gosto muito de trabalhar em equipa e gostava de poder ajudar os outros o melhor que conseguisse”, afirma entusiasmado. Para atingir esse objectivo de vida, pretende continuar os estudos, no ensino superior, mas antes disso conta que vai tirar um ano sabático para trabalhar e juntar dinheiro para pagar as propinas. Afirma que quer ir estudar para um politécnico, porque prefere cursos mais práticos, mas o Politécnico de Tomar não tem a área especifica que procura, mas se tivesse garante que concorria.

André gosta de aprender novas línguas, estar com os amigos e de tudo o que esteja relacionado com jogos. As suas disciplinas favoritas são Inglês e Francês. O gosto pelo Francês surgiu pelo facto de ter nascido em França. “Vim para Portugal com quatro anos, quando os meus pais se mudaram para cá. Os meus pais eram emigrantes, mudaram-se para França porque arranjaram um melhor trabalho lá”, recorda.

Matilde Emídio, 17 anos, conta que escolheu o curso profissional de Técnico de Turismo influenciada, em parte, pela mãe que trabalha no Posto de Turismo de Tomar. No futuro, afirma que quer ir para o ensino superior, em Évora, Estoril ou Peniche, porque diz serem algumas das melhores escolas do país na área de turismo. Quer tirar uma licenciatura e depois um mestrado. A nível de trabalho, confessa que ainda não sabe bem o que pretende fazer, mas aponta guia turística como uma forte possibilidade.

Embora tencione ir estudar para fora de Tomar, Matilde Emídio afirma que depois pretende voltar para ficar a viver e a trabalhar na cidade. “Acho que Tomar tem várias saídas nesta área”, refere. Quando não está na escola, conta que gosta de ir à piscina, estar com os amigos e família, e viajar. “Já fui a Marrocos duas vezes, à Dinamarca, a Espanha, a França, todos os Verões costumo ir uma semana para fora, este ano vou à Tunísia”, diz sorridente. Sobre Tomar, refere que o que gosta mais na cidade é ter muita oferta a nível escolar e o que gosta menos é ser uma cidade pequena. “Podia ter mais coisas para os jovens, como bares, por exemplo”, menciona.

Do Rio de Janeiro para Tomar à procura de uma vida melhor

Rafael Abreu, 17 anos, nasceu no Rio de Janeiro, Brasil, mas veio para Portugal, mais precisamente Tomar, há três anos. Mudou-se para a cidade templária juntamente com os pais, em busca de uma vida melhor. Está no 10º ano do curso de Multimédia. Afirma que está a gostar de morar em Tomar porque é uma cidade pequena, com um grande potencial e muita cultura. “A minha adaptação a Tomar foi boa. A maior dificuldade que tive foi a socialização, no início foi um pouco difícil entender como era o comportamento das pessoas, mas com o tempo fui-me adaptando”, conta.

No futuro, diz que quer ir para o ensino superior, talvez o Politécnico de Tomar ou a Universidade de Coimbra, sendo que o objectivo é fazer carreira em tecnologia, na área de redes. “O meu gosto pelas tecnologias já vem desde criança. Lembro-me que tinha um carrinho de brinquedo que tocava uma música e eu fiquei curioso como é que a música saia do carrinho, recordo-me que peguei numa faca da minha mãe e abri o carrinho para ver como era por dentro, não consegui montar de novo, mas vi que tinha uma caixa de som no interior, a partir daí comecei a abrir outras coisas e o gosto foi aumentando”, explica bem disposto.

Nos seus tempos livres, conta que passa muito tempo em casa a tentar arranjar coisas que estão estragadas, também gosta de tocar guitarra, passear e socializar. “O gosto por tocar guitarra surgiu no Brasil com 12 anos, tocava ukelele. Depois, já em Portugal, o meu pai deu-me uma guitarra de presente e comecei a tocar a sério”, explica, acrescentando que gostava de tocar numa banda. Para a sua vida, embora queira continuar a estudar em Tomar, confessa que pretende ir morar para uma cidade maior, possivelmente fora de Portugal. “Gostava de explorar a Europa”, assume.