Vão ser construídas cinco novas rotundas entre Samora Correia e Salvaterra de Magos

O presidente da Câmara Municipal de Benavente, Carlos Coutinho, anunciou o avanço do projecto de requalificação da Estrada Nacional 118 (EN 118), numa intervenção considerada essencial para responder ao volume do tráfego rodoviário na região. A obra inclui a construção de cinco novas rotundas e a melhoria de toda a via entre a rotunda do Belo Jardim, em Samora Correia, e a vila de Salvaterra de Magos. O traçado será intervencionado em vários pontos-chave, com destaque para três novas rotundas previstas na entrada de Benavente e duas no troço de ligação com Salvaterra de Magos. A rotunda no Vale Tripeiro, entre Samora Correia e Benavente, também será alargada.

Paralelamente, decorre um projecto de requalificação na estrada que liga o Porto Alto a Alcochete. Esta intervenção prevê a construção de 11 rotundas e a colocação de um separador entre faixas de rodagem, com o objectivo de ordenar o tráfego e reduzir a sinistralidade. A obra visa ainda a criação de uma terceira faixa, cujo sentido irá alterar-se após cada rotunda.

Apesar de considerar o projecto positivo, Carlos Coutinho defende que esta estrada deveria, idealmente, contar com duas faixas por sentido, uma solução que, segundo o presidente, daria uma resposta mais robusta ao crescimento populacional e ao aumento expectável do tráfego rodoviário na região com a eventual chegada do aeroporto. “Estamos a falar de uma estrada estruturante para o concelho e para toda a região, e este é um bom projecto, com soluções que respondem às necessidades do presente, mas também ao que está por vir”, concluiu o autarca.