Arruda dos Vinhos vai ajudar os jovens a pagar a renda de casa

Os jovens do concelho de Arruda dos Vinhos vão poder beneficiar de apoios ao arrendamento através de um novo programa de apoio lançado pelo município, liderado por Carlos Alves (PS). O novo programa de apoio ao arrendamento jovem, destina-se a ajudar financeiramente jovens casais entre os 18 e os 35 anos a alugarem uma casa onde viver.

O regulamento do programa foi agora publicado em Diário da República e pretende dar uma resposta às dificuldades que os jovens enfrentam no acesso à habitação, sobretudo fora dos grandes centros urbanos como é o caso de Arruda dos Vinhos, onde as rendas continuam a subir a um ritmo elevado para muitas famílias. Arruda dos Vinhos procura, com esta medida, “contribuir para a fixação, captação e autonomização dos jovens no concelho”, afirmou Carlos Alves durante a aprovação do programa em reunião de câmara.

Para se candidatarem ao apoio, os interessados devem cumprir critérios como ter entre 18 e 35 anos (sendo possível que um dos elementos de um casal tenha até 37); Residir e estar recenseado no concelho; Ter um contrato de arrendamento válido e licença de utilização da habitação; Não ser proprietário de imóveis; Não ter qualquer relação de parentesco com o senhorio e não beneficiar de outros apoios públicos para habitação.

O apoio financeiro pode durar até três anos, sendo renovado anualmente mediante nova candidatura, e destina-se a habitações de tipologia entre T0 e T5, consoante o tamanho do agregado familiar. O valor do apoio oscila entre os 30% e os 50% do valor global da renda, com base na tipologia da habitação e nos valores praticados. Os interessados em candidatar-se devem entrar em contacto directo com a Câmara de Arruda dos Vinhos.