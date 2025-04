Câmara do Cartaxo concede voto de louvor à atleta Patrícia Silva

Câmara Municipal do Cartaxo deliberou em reunião do executivo atribuir um voto de louvor a Patrícia Silva, atleta natural do concelho que conquistou a medalha de bronze nos 800 metros dos Mundiais de Pista Coberta, na China.

O presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, João Heitor, propôs um voto de louvor para a atleta Patrícia Silva pela conquista da medalha de bronze nos 800 metros dos Mundiais de Pista Coberta, em Nanjing, na China. A medida foi aprovado por unanimidade. João Heitor destacou o “empenho, entrega e dedicação” da atleta para poder atingir estes resultados e deixou ainda a intenção de homenagear Patrícia Silva na Gala do Desporto do Cartaxo.

Para além da medalha, a atleta cartaxense conseguiu melhorar o seu recorde nacional para 01.59,80 minutos. A conquista nos Mundiais de Atletismo aconteceu duas semanas depois de ter sido sétima nos 1.500m nos Europeus em pista curta Apeldoorn2025. Filha de Rui e Susana Silva, dois antigos campeões de atletismo que continuam a ter uma forte ligação ao Cartaxo e ao Ribatejo, Patrícia Silva começou a correr na Escola de Atletismo do Cartaxo.