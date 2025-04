Despiste entre Marinhais e Salvaterra de Magos causa dois feridos

Um despiste de um ligeiro de passageiros na Estrada Nacional 118, no troço entre Marinhais a Salvaterra de Magos, provocou dois feridos dos quais uma vítima ligeira, inicialmente encarcerada, que foi transportada ao Hospital de Santarém, e uma vítima assistida no local. Segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Protecção Civil da Lezíria do Tejo, o alerta foi dado às 09h11 desta terça-feira, 15 de Abril, e no local estiveram 15 operacionais apoiados por sete viaturas, entre GNR, bombeiros de Salvaterra de Magos e Infraestruturas de Portugal.