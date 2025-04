Mais uma Festa da Sopa repleta de sabores e convívio no Cartaxo

A 17ª edição da Festa da Sopa reuniu escuteiros, famílias e restaurantes de várias freguesias do concelho do Cartaxo no dia 5 de Abril. O evento decorreu no Pavilhão Municipal de Exposições e é visto pela população como uma celebração da gastronomia local e reforço do espírito de comunidade entre todos. A iniciativa envolveu uma angariação de fundos para os escuteiros. No total participaram 55 restaurantes que se juntaram ao Agrupamento 1120 para levar à mesa um dos pratos mais tradicionais da cozinha portuguesa: a sopa.

Para Sónia Mendão, que participa no evento há quatro anos com o marido, desde que o filho entrou para os escuteiros, a Festa da Sopa é um sinal de que o espírito solidário está vivo e recomenda-se no Cartaxo. O impacto do evento na angariação de fundos para os escuteiros é considerável e ajuda a associação a fazer face às dificuldades financeiras, que são uma constante. Para além disso, o facto do evento girar à volta da sopa é também uma forma de valorizar a gastronomia tradicional. “As sopas caíram em desuso há uns tempos, mas acho que estão outra vez na moda. A sopa é um prato prático e simples e uma forma de reunir pessoas, como se pode confirmar pelo sucesso desta iniciativa”, afirma.

Durante todo o dia passaram pelo pavilhão várias centenas de pessoas. O cardápio de sopas era vasto e para todos os gostos. A sopa da pedra e a sopa de peixe foram as que fizeram mais sucesso, mas houve espaço para novidades. O restaurante “O Inesperado” apresentou a sopa aveludada de cogumelos que chamou a atenção pela junção da delicadeza e simplicidade. “A nossa sopa é simples, mas elegante. Queremos manter um espírito tradicional, mas com um toque moderno, e a sopa reflecte isso”, explica Tânia de Matos, dona do restaurante, acrescentando que o evento é a oportunidade perfeita para se apresentar à comunidade. Natural do Cartaxo, Tânia de Matos destaca o crescimento da Festa da Sopa, referindo que é um bom indicador para o desenvolvimento da economia do concelho, principalmente no sector da restauração.

Os escuteiros participam activamente na organização da Festa da Sopa, um evento que, segundo Joana Alves, uma das chefes e organizadoras, é fundamental para promover o convívio entre famílias, escuteiros e a população. A escuteira de 27 anos faz parte da associação desde os seis anos e tem acompanhado de perto a evolução da festa, que começou com poucos participantes.