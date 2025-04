PS e PSD disputam dividendos eleitorais das obras na Estrada Carreira de Tiro em Santarém

A há muito aguardada requalificação da Estrada da Carreira de Tiro, em Santarém, já está em curso e o que se esperava ser motivo de satisfação geral acabou por se tornar objecto de propaganda política, com PS e PSD a aproveitarem as redes sociais para dar conta da obra e, eventualmente, retirarem daí alguns dividendos eleitorais. A obra, refira-se, resulta de uma parceria entre a Câmara de Santarém, liderada pelo PSD, e a Junta de Freguesia da Cidade de Santarém, gerida pelo PS.

Alguns dias depois de as obras começarem, o presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), difundiu uma efusiva publicação nas redes sociais a dar conta do acontecimento, referindo que se trata de “um sonho com décadas tornado realidade”, resultado de “um trabalho conjunto feito através de um contrato interadministrativo com a União de Freguesias da Cidade”.

O que parecia uma publicação relativamente inócua motivou uma reacção célere da campanha do socialista Pedro Ribeiro à presidência da Câmara de Santarém. O ainda autarca de Almeirim vestiu a pele de repórter e entrevistou no local o presidente da Junta da Cidade de Santarém, Diamantino Duarte (PS), num momento registado em vídeo. Na publicação nas redes sociais exalta-se o papel da junta de freguesia socialista na obra em curso, fala-se de “um valor avultado”, de um contrato interadministrativo e dá-se os parabéns à junta pelo investimento de 500 mil euros, mas o município, que paga a factura, nunca é mencionado, quando o PS até é parceiro de coligação do PSD no executivo camarário. E o contributo da câmara não é despiciendo nesta obra, pois é quem vai entrar com o meio milhão de euros da empreitada. A junta, por sua vez, tem a responsabilidade de tratar dos procedimentos burocráticos para contratação do empreiteiro e lançar a obra.

“A obra é de Santarém”

O vídeo da campanha socialista não ficou sem resposta por parte de João Leite, que em nova publicação ironizou, com os olhos postos no congénere de Almeirim que lhe cobiça o lugar, que “as obras públicas em curso no nosso Concelho estão a criar curiosidade nos autarcas dos Concelhos vizinhos”. E acrescentou, também sem especificar destinatários: “É bom que as visitem e verifiquem com os seus próprios olhos a dinâmica em curso. São obras pagas pelo orçamento da Câmara, estão inscritas em orçamento municipal, são pagas pelos nossos cidadãos, em muitos casos delegamos a execução da obra nas Juntas de Freguesia, mas são sempre obras Municipais, promovidas pela Autarquia e pelas nossas queridas Juntas de Freguesia, os nossos parceiros privilegiados e de proximidade”.

Na reunião de câmara de 31 de Março, João Leite voltou a reforçar a sua posição, dizendo que “é bom sublinhar e deixar claro” que o investimento na Estrada da Carreira de Tiro é suportado pelo orçamento municipal de 2025, onde constava como uma das prioridades, tendo sido delegada na junta a possibilidade de lançar o concurso para execução da totalidade da obra. Para além dos 500 mil euros, a câmara vai também colaborar com recursos humanos na fiscalização dos trabalhos. “A obra é de Santarém, não é do Manuel, do Joaquim ou do António…”, referiu.