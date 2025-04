Medida foi anunciada após notícias sobre mais de uma centena de pessoas estarem internadas em macas nas urgências do Hospital VFX.

ULS Estuário do Tejo inicia hospitalização domiciliária para quem quiser

A Unidade Local de Saúde (ULS) Estuário do Tejo deu início, em Abril, a um programa de hospitalização domiciliária, um modelo de prestação de cuidados de saúde que permite aos doentes receberem tratamento hospitalar em casa.

É uma alternativa ao internamento convencional que a ULSET assegura permitir o mesmo nível de segurança e qualidade aos utentes. Os cuidados são garantidos por uma equipa multidisciplinar da Unidade de Hospitalização Domiciliária (UHD), composta por médicos, enfermeiros, assistentes sociais, farmacêuticos e nutricionistas, refere aquela entidade em comunicado. A equipa desloca-se diariamente à residência dos doentes para avaliação e prestação de cuidados clínicos, estando ainda disponível em regime de prevenção durante o período noturno. Os doentes e cuidadores têm acesso a um contacto telefónico directo com a equipa, 24 horas por dia. A referenciação para este modelo pode ser feita a partir dos diversos serviços da ULS Estuário do Tejo, sendo a adesão voluntária. Os doentes internados em casa podem, a qualquer momento, regressar ao hospital em caso de agravamento clínico ou por decisão própria ou da família. Esta modalidade, refere a unidade de saúde, destina-se a doentes com patologias agudas ou descompensações de doenças crónicas.