Vandalismo nas casas-de-banho do Parque do Carril em Alpiarça

As casas-de-banho do Parque do Carril, em Alpiarça, foram novamente vandalizadas, com vidros partidos e buracos na parede que aparentam ter sido feitos ao pontapé. A presidente da câmara, Sónia Sanfona, lamentou na sua página pessoal do Facebook que o investimento, que é de todos, seja tratado desta forma. “Não é a primeira, nem a segunda ou sequer a terceira vez que isto acontece, com maior ou menor violência. Continuamos o esforço de investimento e dignificação dos nossos espaços que se distinguem pela sua qualidade e beleza, apelando a todos que os sintam como seus e que contribuam para a sua preservação”, escreveu Sónia Sanfona.