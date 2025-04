Anabela Lopes é a nova presidente dos Bombeiros de Benavente

Órgãos da associação foram eleitos, num acto eleitoral que contou com cerca de centena e meia de associados. Eleições ocorreram na sequência da demissão do antigo presidente em Fevereiro, por discordar com divisão dos apoios por parte do município.

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Benavente realizou as eleições para os seus órgãos sociais, num ato eleitoral marcado pela forte participação activa da população de Benavente. A Lista A, encabeçada por Anabela Lopes, saiu vencedora com um total de 95 votos, superando a Lista B, que tinha como candidato a presidente Henrique Bento, que obteve 44 votos. Com esta vitória, Anabela Lopes e a sua equipa assumem agora a liderança da associação, num momento particularmente sensível para a instituição, após as demissões que ocorreram em fevereiro de 2025.

Recorde-se que a direção anterior viu-se envolvida em polémica após discordâncias com a Câmara Municipal de Benavente sobre o novo modelo de financiamento das corporações de bombeiros do concelho. A decisão da autarquia, que levou a um corte de 11% no orçamento dos bombeiros de Benavente, motivou a demissão do então presidente, Nuno Martins, e de outros dois elementos da direção.

Com a nova liderança eleita, os Bombeiros de Benavente esperam agora iniciar um novo ciclo durante o biénio 2025-2026, com foco na estabilidade interna e na melhoria das condições para o serviço prestado à comunidade.