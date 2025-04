Autarca de Santarém diz ser urgente melhor aproveitamento do rio Tejo

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD) diz serem urgentes medidas concretas para aproveitar o papel estratégico do rio Tejo na agricultura da região. “A agricultura é um sector essencial e sem água não existe agricultura, por isso é necessário que haja uma intervenção e reaproveitamento definitivo do rio Tejo, pelo Governo e pelas autarquias da região”, sublinha.

As palavras do autarca foram proferidas no encerramento da conferência “ESG e o futuro da água”, que decorreu na manhã de 16 de Abril, no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém. Durante os trabalhos foram debatidas soluções e medidas inovadoras para melhorar a gestão e eficiência do sector da água em Portugal. A iniciativa reuniu vários especialistas e empresários do sector da água e contou ainda com a presença do secretário de Estado do Ambiente, Emídio Sousa.



A conferência foi aberta ao público e foi organizada pelo jornal ECO em parceria com a empresa municipal Águas de Santarém.