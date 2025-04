Consumo excessivo de álcool na adolescência foi tema de debate em Samora Correia

Encontro em Samora Correia chamou a atenção para a banalização do consumo de álcool entre jovens menores de idade, bem como do consumo de tabaco e de outras substâncias na adolescência. Um problema que não é de agora, como revelaram dados de um estudo feito há uma década em Benavente e Vila Franca de Xira.

O consumo de álcool em Portugal é muitas vezes banalizado entre os mais novos, o que pode levar a questões de dependência. “Nem todos os jovens que consomem substâncias em festas vão ficar alcoolizados ou dependentes, mas é importante reflectirmos sobre essa normalização”, enfatiza a psicóloga clínica Filipa Freire, referindo que os jovens em outras partes do mundo, onde viveu, não sentiam necessidade de recorrer ao consumo de álcool ou outras substâncias para se divertir.

Filipa Freire falava durante o workshop “O álcool, o tabaco e outras substâncias na adolescência – O Papel da Família”, realizado na Biblioteca Odete e Carlos Gaspar, em Samora Correia. A psicóloga e coordenadora do projecto PitStop Prevenção, abordou a importância de os pais desempenharem um papel activo na prevenção desses comportamentos. Alerta também para a necessidade de desmistificar o consumo de substâncias e abordá-lo de forma aberta e sem tabus. “As coisas devem ser conversadas, desmistificando algumas ideias que vão criando com amigos, na escola ou noutros contextos. Sem isso, não conseguimos perceber o que lhes vai na cabeça”, garante Filipa Freire.

Durante a sessão foram apresentados resultados de um estudo, realizado há uma década, que analisou os comportamentos aditivos e dependências entre os jovens entre os 13 e os 18 anos nos concelhos de Benavente e Vila Franca de Xira. Dados revelaram que, nessa altura, 72% dos inquiridos entre os 13 e os 18 anos em Benavente já experimentavam álcool, seguido do tabaco (36%), canábis (14%) e outras drogas (5%). Em Vila Franca de Xira, os números não eram menos preocupantes: 69% dos adolescentes já experimentavam álcool, 34% tabaco, 15% canábis e 4% outras substâncias de produto estupefaciente.

O consumo episódico excessivo de álcool, conhecido como binge drinking, é outra nuance apresentada no estudo. Em Benavente, 62% dos jovens praticavam este tipo de consumo – definido como ingerir cinco ou mais bebidas alcoólicas numa só ocasião e no espaço de duas horas –, enquanto em Vila Franca de Xira o índice era mais reduzido, na ordem dos 38%.