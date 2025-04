Homem de 67 anos detido por abusar de duas crianças de 13 em Santarém

Crimes envolveram duas crianças de 13 anos e terão decorrido durante um evento festivo no dia 13 de Abril deste ano.

A Polícia Judiciária (PJ), através da Directoria de Lisboa e Vale do Tejo, deteve um homem de 67 anos, em Santarém, por suspeita de crimes de abuso sexual sobre duas crianças de 13 anos. Em comunicado, a PJ explica que os crimes terão ocorrido no dia 13 de Abril deste ano, “no decurso de um evento festivo”, quando o suspeito terá coagido duas menores do sexo feminino a práticas sexuais, “formulando-lhes ainda propostas que feriram a sua liberdade e a sua autodeterminação sexual”, tendo gerado “grande alarme social e perigo de perturbação da ordem pública”.

A Guarda Nacional Republicana foi chamada ao local, tendo esta a PJ “sido accionada de imediato e desenvolvido as necessárias diligências investigatórias que culminaram na detenção”, lê-se no comunicado. O arguido será agora presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coacção.